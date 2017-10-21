08:49, 21 Октября 2017
В субботу в Карелии пойдет снег
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В субботу, 21 октября, в республике ожидается облачная с прояснениями погода, снег.
По прогнозу Гидрометцентра, небольшой снег возможен в отдельных районах республики; днем - мокрый снег с дождем.
Ветер северо-западный, северный.
Температура воздуха днем -1, +4 градуса по Цельсию.
В Петрозаводске без осадков.
Температура днем +1, +3 градуса.
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