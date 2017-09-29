В субботу жителей Карелии ожидает по-настоящему осенняя погода

О погоде на 30 сентября в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 30 сентября будет облачно с прояснениями.

Временами пройдет небольшой моросящий дождь.

Ветер северных направлений слабый.

Ночная температура составит +5, +7 градусов, днем потеплеет до +8, +10.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода.

Местами пройдет небольшой моросящий дождь. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман.

Ветер северных направлений слабый.

Ночью похолодает до +3, +8, местами до 0 градусов. Днем воздух прогреется до +7, +12.