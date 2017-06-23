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12:34, 23 Июня 2017

Василий Петров: Почетные граждане Петрозаводска поддерживают инициативу о столичном статусе

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В мэрии столицы Карелии прошла встреча с почетными гражданами Петрозаводска.

В преддверии Дня города мэр Ирина Мирошник и вице-спикер Петросовета Александр Ханцевич встретились с почетными гражданами Петрозаводска. Участники встречи получили грамоты и благодарственные письма, а также обсудили актуальные проблемы карельской столицы.

Почетную грамоту Петрозаводска на встрече вручили гендиректору ЗАО "Карелстроймеханизация" Николаю Макарову, благодарственные письма – президенту холдинга "Лотос" Леониду Белуге и руководителю компании Mb Barbell Вадиму Маркелову. Отдельно Глава города поблагодарила участников Великой Отечественной войны.

Также Ирина Мирошник рассказала участникам встречи о перспективах развития города, обсудила с ними основные проблемы Петрозаводска. Почетные граждане ответили собственными предложениями, среди которых – проект восстановления дворца Петра Первого, дальнейшее обустройство Онежской набережной, расширение безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями передвижения.

Почетный председатель городского совета ветеранов войны и труда Василий Петров напомнил участникам встречи об инициативе по закреплению за Петрозаводском столичного статуса. По словам Петрова, эту идею поддерживают все почетные граждане.

"Это очень важное предложение, и мы будем стараться, чтобы наша город – Город воинской славы, обрел еще и официальный статус столицы Карелии", - сказала в ответ Ирина Мирошник.

Сам ветеран изъявил желание участвовать в заседаниях рабочей группы, которая займется разработкой конкретных предложений для законопроекта "О статусе столицы Республики Карелия". Первое заседание группы пройдет в понедельник, 26 июня, в 15:00.

Напомним, с инициативой о разработке законопроекта "О статусе столицы Республики Карелия" в конце мая выступил спикер Петросовета Геннадий Боднарчук. По его мнению, новый закон позволит Петрозаводску ежегодно получать дополнительные средства на выполнение столичных функций.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гарик
2017-06-23 13:55:41
Надо по нечетным ..дням кого то послушать по этой проблеме))
Горожанин
2017-06-23 13:42:57
Почетный гражданин города не хочет отдать городу "заводской" стадион, который много лет огорожен от жителей района и пустует?! Ни себе, ни людям ...
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