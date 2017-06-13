12:36, 13 Июня 2017
Велосипедист в Петрозаводске влез в драку и лишился железного коня
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Мужчины подрались, в результате победитель уехал на чужом велосипеде, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Петрозаводска поступило сообщение от 31-летнего жителя Первомайского проспекта.
Как выяснилось, вечером на улице у велосипедиста произошел конфликт с прохожим. Мужчины подрались, в результате победитель уехал на чужом велосипеде. Ущерб составил 27,5 тыс. рублей.
Сотрудниками уголовного розыска подозреваемый был задержан. Однако изъять похищенное не удалось. Фигурант сообщил, что перепродал дорогостоящий велосипед.
Место сбыта полицейскими установлено, ведется работа по изъятию похищенного имущества, чтобы в дальнейшем вернуть его законному владельцу.
В отношении подозреваемого, 46-летнего петрозаводчанина, возбуждено уголовное дело.
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