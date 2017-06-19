13:25, 19 Июня 2017
ВИДЕО: Блогеры-велосипедисты из Башкортостана назвали Петрозаводск потрепанным
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Туристы из Башкортостана проехали на велосипедах по нашему городу и сняли интересное видео.
Даша и Миша из Башкортостана отправились в путешествие на велосипедах. В каждом городе они снимают обзорные ролики.
Не обошли стороной и Петрозаводск. Наш город не ввел их в уныние, хотя ребята отметили, что "Петрозаводск можно назвать обветшалым и потрепанным".
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