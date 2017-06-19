Новости. Общество
13:25, 19 Июня 2017

ВИДЕО: Блогеры-велосипедисты из Башкортостана назвали Петрозаводск потрепанным

По теме

Энергетики устроили блэкаут поселку в Карелии, срываются детские лагеря
19.06.17 14:56
Кондитер Сватовой рассказал про первый торт и мечту
19.06.17 13:39
ПКС попросили петрозаводчан "быть солидарными с президентом"
19.06.17 13:32
Все новости
Загрузка...

Туристы из Башкортостана проехали на велосипедах по нашему городу и сняли интересное видео.

Даша и Миша из Башкортостана отправились в путешествие на велосипедах. В каждом городе они снимают обзорные ролики.

Не обошли стороной и Петрозаводск. Наш город не ввел их в уныние, хотя ребята отметили, что "Петрозаводск можно назвать обветшалым и потрепанным".

По теме

Энергетики устроили блэкаут поселку в Карелии, срываются детские лагеря
19.06.17 14:56
Кондитер Сватовой рассказал про первый торт и мечту
19.06.17 13:39
ПКС попросили петрозаводчан "быть солидарными с президентом"
19.06.17 13:32
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2017-06-19 14:57:23
Он не потрепанный, он попользованный, как и вся республика.
Инженер Брунс
2017-06-19 14:14:09
сравнили залитую нефтью и газом Башкирию и клоаку в виде Карелии, там же не было мэра-яблочника-либерала.
ненец
2017-06-19 14:47:14
Инженер Брунс, За Карелию -клоаку нужно Катанандова, Нелидова, Худилайнена, под чутким и талантливым руководством Путина, благодарить. Яблочники тута ни каким боком.
Неравнодушный
2017-06-19 14:11:10
Потрёпанный, но неубиваемый. Один Невский Пассаж чего стоит!
Гарик
2017-06-19 13:56:18
Правильно и пишут , дорулились здесь кому не лень. Со времен Сенькина и Сяпсякова все и затрепалось.
ненец
2017-06-19 14:05:35
Гарик, это туристы потрепали. Хорошая книжка и женщина всегда потрёпаны. А столице жемчужины сам бог велел
Доктор Лень
2017-06-19 14:17:26
ненец, ну Вы ...
Доктор Лень
2017-06-19 14:55:47
ненец, насчёт "Матрёны". Когда-то в прошлой, не забаненной жизни докладывал, что ИнжБру - тётка! А "прибить" - не наш метод! Стойбищу гран поклон!!
ненец
2017-06-19 14:26:01
Доктор Лень, ага, супруженница тоже говорит:- Прибить Матрёну! :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.06.2017, 14:56
Шокирующие подробности обнаружения пропавшего подростка в Петрозаводске
15.06.2017, 19:10
Андрей Кончаловский рассказал об отношениях с Юлией Высоцкой и о трагедии с дочерью
16.06.2017, 12:37
СМИ: В Карелии силовики задержали следователя за несколько минут до начала "Прямой линии" с Путиным
13.06.2017, 10:40
Семь дней губернатора: "Я буду обращать внимание на мелочи"
16.06.2017, 13:44
Тайная и явная жизнь интерната "Черемушки"
13.06.2017, 10:23
Горячую воду в некоторых районах Петрозаводска включат раньше, чем планировалась

Аналитика

Сегодня 12:35
Обществоведение
Плач над Сямозером
В воскресенье 18 июня на берегу Сямозера плакали родители, чьи дети погибли год назад, выйдя в свой последний поход из лагеря смерти.
Тайная и явная жизнь интерната "Черемушки" 7
16.06.2017 13:44
"Понадобится больше следователей" 1
13.06.2017 12:48
Семь дней губернатора: "Я буду обращать внимание на мелочи" 8
13.06.2017 10:40
Лапки кверху, или почему "Яблоко" сдается без боя  32
09.06.2017 11:26
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:00
Частная жизнь
"Торт – это продукт роскоши" 2
Известный кондитер Валентин Сватовой поделился историей своего бизнеса.
"Ищу кандидата, готового на подпись" 12
15.06.2017 12:00
"Я шумиху не люблю" 12
14.06.2017 14:47
Праздники, митинги, лебеди и сухой закон 4
13.06.2017 13:28
архив чтиво

Медиа

Сямозеро 18 июня 2017 года
Новое
Сегодня 14:43
все фото и видео

Афиша

Концерты завтра (1)
Концерт на бис!
детям
В кинотеатрах (10)
Мумия
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Очень плохие девчонки
Весь этот мир
Тачки 3
детям
Он и Она
Чудо-Женщина
Нелюбовь
Орбита 9
Одаренная
Вся афиша полностью

Опрос

Считаете ли вы, что в Петрозаводске стало чище?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»