ВИДЕО: Блогеры-велосипедисты из Башкортостана назвали Петрозаводск потрепанным

Туристы из Башкортостана проехали на велосипедах по нашему городу и сняли интересное видео.

Даша и Миша из Башкортостана отправились в путешествие на велосипедах. В каждом городе они снимают обзорные ролики.

Не обошли стороной и Петрозаводск. Наш город не ввел их в уныние, хотя ребята отметили, что "Петрозаводск можно назвать обветшалым и потрепанным".