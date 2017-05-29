ВИДЕО: Человек помешал одной змее съесть другую

В Сети появилось видео со змеёй-каннибалом, которая пожирает своего сородича.

Автор видео рассказывает, что возвращался домой от мамы, когда увидел на дороге что-то странное.

Однако когда пресмыкающееся заметило человека, оно сразу извергло проглоченную змею обратно.

К удивлению жителя США, животное ещё было живо, пишет life.