ВИДЕО: Дама в шляпке крушит машины в Петрозаводске

На Кукковке неизвестная женщина по невыясненным причинам повредила несколько припаркованных автомобилей.

ЧП произошло на улице Балтийской в ночь с 10 на 11 октября. Инцидент был зафиксирован камерами наружного наблюдения.

Об этом сообщает паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии» в социальной сети «Вконтакте».

На кадрах заметно, как женщина в шляпе подходит к припаркованному автомобилю и пытается отломать зеркало.

На другом видеоролике, также размещенном в сообществе, эта же неизвестная женщина наносит повреждения сразу нескольким автомобилям, припаркованным во дворе. Дама отламывает зеркала и пытается оторвать автомобильные «дворники» у машин.