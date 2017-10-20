07:15, 20 Октября 2017
ВИДЕО: Дама в шляпке крушит машины в Петрозаводске
По теме
Загрузка...
На Кукковке неизвестная женщина по невыясненным причинам повредила несколько припаркованных автомобилей.
ЧП произошло на улице Балтийской в ночь с 10 на 11 октября. Инцидент был зафиксирован камерами наружного наблюдения.
Об этом сообщает паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии» в социальной сети «Вконтакте».
На кадрах заметно, как женщина в шляпе подходит к припаркованному автомобилю и пытается отломать зеркало.
На другом видеоролике, также размещенном в сообществе, эта же неизвестная женщина наносит повреждения сразу нескольким автомобилям, припаркованным во дворе. Дама отламывает зеркала и пытается оторвать автомобильные «дворники» у машин.
По теме
Выбор читателей
16.10.2017, 19:10
19.10.2017, 21:30
16.10.2017, 09:18
16.10.2017, 12:10
16.10.2017, 09:41
Аналитика
18.10.2017 14:32
Обществоведение
В Соломенном неизвестные обокрали церковь Сретения Господня. Пропали золотые украшения, которые люди принесли к чудодейственной иконе Казанской Божией матери в благодарность за исцеление.
16.10.2017 09:18
13.10.2017 15:35
13.10.2017 14:32
Чтиво
16.10.2017 11:12
Личное мнение
Почему будущая президентская кампания вгоняет петрозаводскую интеллигенцию в депрессию и отчаяние.
12.10.2017 16:27
12.10.2017 14:44
06.10.2017 11:54
Медиа
09.10.2017 09:09
Опрос
Вы пойдете в кино на "Матильду"?
Афиша
Сегодня в городе (19)
детям
Комментарии