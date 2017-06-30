08:05, 30 Июня 2017
ВИДЕО: Федеральный канал показал сюжет про "Сану" и пострадавших заемщиков
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В вечернем эфире телеканала "Россия - 1" вышел сюжет про строительную компанию "Сана" и пострадавших заемщиков из Петрозаводска.
Его показали в выпуске новостной программы "Вести", которая вышла в эфир 29 июня в 20.00.
Журналисты "России 24" встретились с защищающим заемщиков в суде юристом Владимиром Шиликом, представителем карельского следственного комитета, несколькими заемщиками, которых не смогли платить по договорам.
Кроме этого, журналисты встретились с представителем застройщика.
Ранее карельское управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело о мошенничестве в отношении ООО "Сана +", входящей в группу компаний "Сана", строящих жилье в Карелии.
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