Новости. Общество
08:05, 30 Июня 2017

ВИДЕО: Федеральный канал показал сюжет про "Сану" и пострадавших заемщиков

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В вечернем эфире телеканала "Россия - 1" вышел сюжет про строительную компанию "Сана" и пострадавших заемщиков из Петрозаводска.

Его показали в выпуске новостной программы "Вести", которая вышла в эфир 29 июня в 20.00.

Журналисты "России 24" встретились с защищающим заемщиков в суде юристом Владимиром Шиликом, представителем карельского следственного комитета, несколькими заемщиками, которых не смогли платить по договорам.

Кроме этого, журналисты встретились с представителем застройщика.

Ранее карельское управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело о мошенничестве в отношении ООО "Сана +", входящей в группу компаний "Сана", строящих жилье в Карелии.

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Комментарии

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эдуард3
2017-06-30 09:45:17
Теперь проезжая мимо " Саны" - мы видим построенное зло!

Когда людей загоняют в угол
Когда Правосудие покрывает зло.
Всегда начинались бунты и самосуд.


Петрович
2017-06-30 09:39:29
Толя! Ты превратился в мошенника!? Ты же бывший офицер Советской Армии! Или - чем я хуже!? Жена депутат...! Позор!!!
pupsik
2017-06-30 09:00:15
В сюжете показан какой-то директор Шмаеник. А в ЗС РК есть с такой же фамилией человек, по-моему? Кто он/она?
Бородатый
2017-06-30 09:21:20
pupsik, знатоки утверждают, что это муж и жена. История-то давно тянется. Наши местные СМИ как-то всё молчком эту тему обходят.
YellowSubmarine
2017-06-30 09:37:08
Бородатый, почему-то меня это не удивляет...
User
2017-06-30 09:16:49
pupsik, семейная пара, видимо?
YellowSubmarine
2017-06-30 08:28:10
Выросли из коротких штанишек "напёрсточники" из 90-ых. Одни - в строительстве, другие - в правительстве, третьи - в ...
В прошлом веке на Сицилии это называлось "МАФИЯ", а она, как говорится, бессмертна...
Или нет?
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