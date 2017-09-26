ВИДЕО: Илон Маск показал симуляцию первого полета на Марс

Американский предприниматель и инженер Илон Маск опубликовал на своей странице в "Инстаграме" видео, на котором моделируется работа космического корабля, предназначенного для покорения Марса.

На кадрах симуляции показаны основные этапы полета корабля. В частности, речь идет о запуске ракеты-носителя с кораблем, отмечает РенТВ.

В дальнейшем ракета возвращается на Землю, а корабль выходит на орбиту. Там производится дозаправка и развертывание солнечных батарей.

Также можно заметить моменты, связанные с полетом и посадкой на Марс.

Видео взято из паблика "Видач" в "ВКонтакте".