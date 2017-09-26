18:20, 26 Сентября 2017
ВИДЕО: Илон Маск показал симуляцию первого полета на Марс
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Американский предприниматель и инженер Илон Маск опубликовал на своей странице в "Инстаграме" видео, на котором моделируется работа космического корабля, предназначенного для покорения Марса.
На кадрах симуляции показаны основные этапы полета корабля. В частности, речь идет о запуске ракеты-носителя с кораблем, отмечает РенТВ.
В дальнейшем ракета возвращается на Землю, а корабль выходит на орбиту. Там производится дозаправка и развертывание солнечных батарей.
Также можно заметить моменты, связанные с полетом и посадкой на Марс.
Видео взято из паблика "Видач" в "ВКонтакте".
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