Новости. Происшествия
17:50, 31 Мая 2017

ВИДЕО: Истории людей, погибших в московском урагане

По теме

ВИДЕО: Истории людей, погибших в московском урагане
31.05.17 17:50
ВИДЕО: В Петрозаводске велосипедист упал под колеса троллейбуса
31.05.17 13:43
Утром в Карелии в ДТП пострадал семилетний ребенок
31.05.17 13:23
Все новости
Загрузка...

Мощный ураган с ливнем и грозой, бушевавший в столичном регионе, унес жизни 16 человек и повлек значительные разрушения: сотни поваленных деревьев, разбитые машины, сбои в движении общественного транспорта.

Были госпитализированы почти 150 человек, из которых 108 по-прежнему остаются в больницах, в том числе 22 ребенка, сообщают РИА Новости.

В понедельник 29 мая днем в Москве прошел ураган с ливнем и грозой. Порывы ветра достигали 16 метров в секунду.

Пресс-служба департамента здравоохранения столицы сообщила, что в результате урагана погибли 11 человек. Утром во вторник руководитель департамента Алексей Хрипун сообщил, что всего были госпитализированы почти 150 человек, из них 108 остаются в больницах, в том числе восемь человек в тяжелом состоянии.
МЧС получило более 4,5 тысячи заявок о происшествиях из-за урагана в Москве.

У подавляющего большинства госпитализированных состояние удовлетворительное или средней тяжести, но восемь человек находятся в тяжелом состоянии, уточнил он.

По теме

ВИДЕО: Истории людей, погибших в московском урагане
31.05.17 17:50
ВИДЕО: В Петрозаводске велосипедист упал под колеса троллейбуса
31.05.17 13:43
Утром в Карелии в ДТП пострадал семилетний ребенок
31.05.17 13:23
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.05.2017, 17:20
C 1 июня россияне получат новые квитанции за квартплату
30.05.2017, 13:10
Начальник Управления автомобильных дорог Карелии и его зам попались на взятках
26.05.2017, 09:25
ФОТО: В утреннем ДТП в Петрозаводске погиб человек
29.05.2017, 11:21
Опубликованы даты отключения горячей воды в микрорайонах Петрозаводска
24.05.2017, 11:48
СРОЧНО: Стало известно, кто стрелял в полицейских на Герцена (ФОТО)
29.05.2017, 07:25
ФОТО: Жители Петрозаводска не могли вернуться с дач

Аналитика

Сегодня 15:48
Капитал
Смотри во все глаза 1
В Петрозаводск идет современная медицина. Уже в июне в нашем городе начнет работать новый Офтальмологический центр Карелии.
"Она лежала и уходила из жизни" 2
Сегодня 14:48
Власти меняются, инвестиционный климат  - нет 1
29.05.2017 12:09
Утраченный символ: быть или не быть? 23
26.05.2017 16:37
Лучшие сварщики и слесари работают в Карелии 2
25.05.2017 13:10
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:11
Без политики
Увидеть. Узнать. Почувствовать: первое знакомство со SKODA KODIAQ
Официальный дилер SKODA К-Моторс приглашает всех желающих познакомиться с долгожданным SKODA KODIAQ, первым семейным внедорожником от чешской марки.
Один день из жизни сотрудника отдела запасных частей ПКФ "Слово"
Сегодня 10:00
Тень политики, или почему можно было вообще не выступать
30.05.2017 10:59
Споры о Фаддее, задержали за Шекспира, проклятье пробок 4
29.05.2017 14:17
архив чтиво

Медиа

Веселый велопарад в Петрозаводске
28.05.2017 17:11
все фото и видео

Афиша

В театрах (1)
Севильский цирюльник
Концерты (1)
На детской планете есть место всем на свете
детям
В кинотеатрах (5)
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Чужой: Завет
Меч короля Артура
Большой
Прочь
Вся афиша полностью

Опрос

Куда этим летом отправите своих детей на отдых?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»