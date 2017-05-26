ВИДЕО: Кабаева появилась на публике в необычном образе

Алина Кабаева появилась на фестивале по гимнастике в рваных джинсах.

Алина Кабаева появилась на генеральной репетиции фестиваля по художественной гимнастике в рваных джинсах со стразами и пайетками, передает телеканал "Москва 24". Брюки она сочетала со строгой черной жилеткой и бежевыми туфлями на шпильках.

Как пишут родители гимнасток, Кабаева покорила детские сердца: была очень добра и внимательна к каждой маленькой участнице.



