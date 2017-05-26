Новости. Общество
20:20, 26 Мая 2017

ВИДЕО: Кабаева появилась на публике в необычном образе

По теме

Собчак унизила красота Шейк
26.05.17 21:30
ВИДЕО: Кабаева появилась на публике в необычном образе
26.05.17 20:20
ВИДЕО: Хор австралийских мужиков душевно поет русские и советские песни
26.05.17 19:40
Все новости
Загрузка...

Алина Кабаева появилась на фестивале по гимнастике в рваных джинсах.

Алина Кабаева появилась на генеральной репетиции фестиваля по художественной гимнастике в рваных джинсах со стразами и пайетками, передает телеканал "Москва 24". Брюки она сочетала со строгой черной жилеткой и бежевыми туфлями на шпильках.

Как пишут родители гимнасток, Кабаева покорила детские сердца: была очень добра и внимательна к каждой маленькой участнице.

По теме

Собчак унизила красота Шейк
26.05.17 21:30
ВИДЕО: Кабаева появилась на публике в необычном образе
26.05.17 20:20
ВИДЕО: Хор австралийских мужиков душевно поет русские и советские песни
26.05.17 19:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.05.2017, 16:36
В Карелию идет снегопад
19.05.2017, 19:40
Редкий снимок молодой Аллы Пугачевой "взорвал" Сеть
24.05.2017, 11:48
СРОЧНО: Стало известно, кто стрелял в полицейских на Герцена (ФОТО)
19.05.2017, 13:02
Глава Минфина Карелии Ирина Ахокас отправлена в отставку
22.05.2017, 06:40
Незаконно остеклившему лоджию жителю Петрозаводска придется идти в суд
23.05.2017, 06:40
ФОТО: Смертельное ДТП произошло в Карелии у "Креста скорби" - первые кадры с места трагедии

Аналитика

Сегодня 16:37
Тема недели
Утраченный символ: быть или не быть? 3
Жители Петрозаводска на общественных слушаниях решили, что "лицо" города должно измениться.
Лучшие сварщики и слесари работают в Карелии 2
25.05.2017 13:10
Будем наблюдать 2
24.05.2017 11:31
Дороги Петрозаводска - ничего не меняется 2
23.05.2017 16:24
Как спасти карельскую авиацию 7
19.05.2017 11:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:28
Без политики
Выбор опций SKODA OCTAVIA
Привод и ходовая часть: выбор двигателей, коробок передач и система полного привода.
Камень, лестница, конюшня 2
25.05.2017 15:12
Прощание с лыжами, суд по Дмитриеву, земля для нужд 2
22.05.2017 10:21
Как меня пытались выдать замуж 11
17.05.2017 14:04
архив чтиво

Медиа

в Петрозаводске был торжественно открыт мотосезон-2017
20.05.2017 16:55
все фото и видео

Афиша

Завтра в театрах (5)
Шампанского!.. Шампанского!
Пусть меня научат!
детям
Братец Кролик, братец Лис
детям
Принцесса без горошины
детям
Колобок
детям
В кинотеатрах (4)
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Чужой: Завет
Меч короля Артура
Прочь
Вся афиша полностью

Опрос

Поддерживаете ли вы воссоздание часовни на площади Кирова?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»