ВИДЕО: Как горел заброшенный дом в Петрозаводске – жуткие кадры

В Сети появилось видео пожара на улице Коммунистов в Петрозаводске, где дотла сгорел заброшенный дом.

В Сети появилось видео, сделанное очевидцами страшного пожара на улице Коммунистов, который полностью уничтожил заброшенный дом.

Как мы уже писали, в столице Карелии на улице Коммунистов сегодня ночью загорелся заброшенный деревянный дом.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, в 01:44 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска привлекались для тушения пожара в неэксплуатируемом здании по адресу ул. Коммунистов д.21. Были задействованы 10 пожарных и 3 единицы техники.

Только в 04.10 пожар был ликвидирован.

Видео разместил Алексей Щукин в группе ДТП Петрозаводска и Карелии.