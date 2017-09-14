ВИДЕО: Крокодил проглотил новую шляпу австралийца

Крокодил съел шляпу австралийца, плывшего на лодке по реке Аделейд на австралийской Северной территории.

Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на UPI.

Мужчина снял случившееся на видео и опубликовал на YouTube. В начале ролика он объясняет, что направлялся кормить крокодилов. На нем была новая шляпа, купленная три недели назад.

"Порыв ветра сдул ее с головы в реку, а там чертов крокодил решил съесть ее на полдник", — рассказал он.