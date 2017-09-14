19:10, 14 Сентября 2017
ВИДЕО: Крокодил проглотил новую шляпу австралийца
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Крокодил съел шляпу австралийца, плывшего на лодке по реке Аделейд на австралийской Северной территории.
Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на UPI.
Мужчина снял случившееся на видео и опубликовал на YouTube. В начале ролика он объясняет, что направлялся кормить крокодилов. На нем была новая шляпа, купленная три недели назад.
"Порыв ветра сдул ее с головы в реку, а там чертов крокодил решил съесть ее на полдник", — рассказал он.
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