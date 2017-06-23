Новости. Общество
11:42, 23 Июня 2017

ВИДЕО: Мама подростка, которого спасатели четвертые сутки ищут на Ладоге, съездила на ток-шоу к Малахову

По теме

Певец Максим Леонидов отдохнул в Карелии
23.06.17 13:35
В МВД объяснили, почему концерт Булановой в 23 часа на Дне города не является нарушением "закона о тишине"
23.06.17 13:23
Василий Петров: Почетные граждане Петрозаводска поддерживают инициативу о столичном статусе
23.06.17 12:34
Все новости
Загрузка...

Участники ток-шоу Малахова "Пусть говорят" обсудили ЧП на Ладоге, где 19 июня перевернулась лодка с пятью подростками, двое из которых сумели доплыть до берега, троих ищут спасатели.

Несмотря на то, что поиски пропавших подростков продолжаются, передачу назвали "Последний день рождения Николь" (Николь - это девочка, день рождения которой и поехали отмечать подростки, она числится в списках пропавших).

На шоу приехала мама Романа Янушевского, которого четвертые сутки ищут спасатели, папа спасенного Андрея Жильцова, а также другие участники событий на Ладоге и Сямозере.

Зрители в зале, приглашенные депутаты Госдумы и участники шоу обсудили ЧП на Ладоге, вспомнили события 2016 года, когда на Сямозере погибли в шторм 14 детей.

А тем временем спасатели не прекращают поиски пропавших ребят в Импилахтинском заливе: 22 водолаза, 47 спусков, 270 спасателей и волонтеров обследуют прибрежную территорию и акваторию залива, 72 единицы техники – вертолеты, катера, беспилотники.

Поиски идут четвертые сутки, команды спасателей поочередно сменяют друг друга: короткий отдых, еда – и снова в озеро.
Спасатели не просто выполняют свою работу, а еще и верят и не употребляют слово "были", пока не нашли пропавших, оставляя шанс на чудо.

Напомним, вечером 19 июня пятеро несовершеннолетних, катаясь на лодке в заливе Импилахти, перевернулись и оказались в воде. Среди подростков было четыре юноши и девушка. Двоим ребятам удалось спастись. Судьба троих пока неизвестна, их поиски продолжаются.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил дело по ч.3 ст.109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").

В перевернувшейся лодке находились 5 подростков: Роман – 18 лет, Николь – 16 лет, Константин – 17 лет, Игорь – 16 лет и Андрей – 17 лет.

Смогли выбраться на берег Игорь и Андрей.

По теме

Певец Максим Леонидов отдохнул в Карелии
23.06.17 13:35
В МВД объяснили, почему концерт Булановой в 23 часа на Дне города не является нарушением "закона о тишине"
23.06.17 13:23
Василий Петров: Почетные граждане Петрозаводска поддерживают инициативу о столичном статусе
23.06.17 12:34
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2017-06-23 13:14:08
Мамаша вместо того, чтобы ехать на место поисков сына, едет на ток-шоу. Очень духовненько.
Кальтер
2017-06-23 13:25:26
User, полностью согласен. Не тем они сейчас занимаются.
Варвара
2017-06-23 13:13:50
22 водолаза, 47 спусков, 270 спасателей , вертолеты, чиновники, всех собрали сколько бюджетных денюжек потратили средств бензина потратили? Толку ноль? Может на эти деньги лучше купить спасжилеты и раздать местному населению?
banan
2017-06-23 12:54:16
Как мило. Андрюша продолжает хайпить на бедах детишек и молодежи)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.06.2017, 14:42
"Я надеюсь"
16.06.2017, 13:44
Тайная и явная жизнь интерната "Черемушки"
21.06.2017, 14:51
"Вторым Сямозером это назвать нельзя"
16.06.2017, 12:37
СМИ: В Карелии силовики задержали следователя за несколько минут до начала "Прямой линии" с Путиным
19.06.2017, 19:10
ФОТО: В Сети обсуждают ноги Аллы Пугачевой
20.06.2017, 13:07
Парфенчиков рассказал, как перевернулась лодка с подростками на Ладоге

Аналитика

Сегодня 11:44
Политкухня
Чтобы хорошему избирателю ничего не мешало
Представители ЦИК России, которые прибыли в Петрозаводск с рабочим визитом, рассказали о новеллах в избирательном законодательстве и ответили на вопросы руководителей региональных отделений политических партий.
"Петрозаводск – любимая столица" 7
21.06.2017 16:20
"Я надеюсь" 6
21.06.2017 14:42
Плач над Сямозером 2
19.06.2017 12:35
Тайная и явная жизнь интерната "Черемушки" 13
16.06.2017 13:44
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:22
Без политики
Один день из жизни мастера-консультанта  ПКФ "Слово"
Отличительная черта современного производства – владение новыми технологиями. А технологии реализуют люди. Как это происходит в сфере автосервиса, мы показываем через рубрику "Один день из жизни ПКФ "Слово".
Замена водительских удостоверений: первые итоги 1
21.06.2017 12:47
Контроль во вред, эхо Сямозера, все вопросы к Путину 2
20.06.2017 12:08
"Торт – это продукт роскоши" 3
19.06.2017 13:00
архив чтиво

Медиа

Импилахти. Спасение подростков
21.06.2017 14:46
все фото и видео

Опрос

Нужно ли сделать улицу Федосовой пешеходной?

Афиша

Сегодня в городе (14)
Трансформеры: Последний рыцарь
Мумия
Тачки 3
детям
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Холодное танго
Очень плохие девчонки
Весь этот мир
Антропоид
Чудо-Женщина
На старт! Внимание! Лето!
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»