ВИДЕО: Мама подростка, которого спасатели четвертые сутки ищут на Ладоге, съездила на ток-шоу к Малахову

Участники ток-шоу Малахова "Пусть говорят" обсудили ЧП на Ладоге, где 19 июня перевернулась лодка с пятью подростками, двое из которых сумели доплыть до берега, троих ищут спасатели.

Несмотря на то, что поиски пропавших подростков продолжаются, передачу назвали "Последний день рождения Николь" (Николь - это девочка, день рождения которой и поехали отмечать подростки, она числится в списках пропавших).

На шоу приехала мама Романа Янушевского, которого четвертые сутки ищут спасатели, папа спасенного Андрея Жильцова, а также другие участники событий на Ладоге и Сямозере.

Зрители в зале, приглашенные депутаты Госдумы и участники шоу обсудили ЧП на Ладоге, вспомнили события 2016 года, когда на Сямозере погибли в шторм 14 детей.

А тем временем спасатели не прекращают поиски пропавших ребят в Импилахтинском заливе: 22 водолаза, 47 спусков, 270 спасателей и волонтеров обследуют прибрежную территорию и акваторию залива, 72 единицы техники – вертолеты, катера, беспилотники.

Поиски идут четвертые сутки, команды спасателей поочередно сменяют друг друга: короткий отдых, еда – и снова в озеро.

Спасатели не просто выполняют свою работу, а еще и верят и не употребляют слово "были", пока не нашли пропавших, оставляя шанс на чудо.

Напомним, вечером 19 июня пятеро несовершеннолетних, катаясь на лодке в заливе Импилахти, перевернулись и оказались в воде. Среди подростков было четыре юноши и девушка. Двоим ребятам удалось спастись. Судьба троих пока неизвестна, их поиски продолжаются.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил дело по ч.3 ст.109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").

В перевернувшейся лодке находились 5 подростков: Роман – 18 лет, Николь – 16 лет, Константин – 17 лет, Игорь – 16 лет и Андрей – 17 лет.

Смогли выбраться на берег Игорь и Андрей.