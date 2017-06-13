14:27, 13 Июня 2017
ВИДЕО: Медведица с медвежатами гуляют около Кеми
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Очевидец снял видео, как семья медведей переходит трассу в Кемском районе Карелии.
Как сообщает читатель "Столицы на Онего", снявший сюжет около Кемского рыбзавода в 1 км от города, медведица и трое медвежат разгуливали около трассы ночью 12 июня.
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