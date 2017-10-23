18:40, 23 Октября 2017
ВИДЕО: Молния ударила рядом с ребенком, шокирующие кадры
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В Аргентине сильнейший разряд молнии ударил в нескольких метрах от 12-летнего мальчика, гулявшего на улице.
Как отмечает "Звезда", страшный инцидент удалось зафиксировать матери пострадавшего ребенка.
В момент происшествия мать снимала своего сына на телефон. На кадрах видно, как мальчик гуляет во дворе с зонтом в руках, однако внезапно в нескольких метрах от него ударяет сильнейший разряд молнии.
"Это был огненный шар ярко-желтого цвета. Все произошло в считанные секунды. Молния ударила в нескольких метрах от моего сына", - приводит слова матери El territoiro.
Сообщается также, что с ребенком "все в порядке".
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