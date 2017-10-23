ВИДЕО: Молния ударила рядом с ребенком, шокирующие кадры

В Аргентине сильнейший разряд молнии ударил в нескольких метрах от 12-летнего мальчика, гулявшего на улице.

Как отмечает "Звезда", страшный инцидент удалось зафиксировать матери пострадавшего ребенка.

В момент происшествия мать снимала своего сына на телефон. На кадрах видно, как мальчик гуляет во дворе с зонтом в руках, однако внезапно в нескольких метрах от него ударяет сильнейший разряд молнии.

"Это был огненный шар ярко-желтого цвета. Все произошло в считанные секунды. Молния ударила в нескольких метрах от моего сына", - приводит слова матери El territoiro.

Сообщается также, что с ребенком "все в порядке".