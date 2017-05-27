ВИДЕО: Мотоциклист врезался в иномарку и потерял сознание

Авария произошла в Петрозаводске на пр. Карла-Маркса.

По данным сайта ДТП Петрозаводска и Карелии, инцидент случился 25 мая в 19.55.

Участник аварии, мотоциклист рассказал, что он "жив, здоров, царапина на руке".

"Обращаюсь к байкерам. Даже если вы катаете по правилам, соблюдаете скоростной режим, не нарушаете ПДД- не пренебрегайте мото экипировкой. Шлем, куртка с защитой, наколенники и мото обувь- это минимум! Если есть "черепаха"- одевайте!!!" - посоветовал мотоциклист.