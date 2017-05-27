09:55, 27 Мая 2017
ВИДЕО: Мотоциклист врезался в иномарку и потерял сознание
По теме
Загрузка...
Авария произошла в Петрозаводске на пр. Карла-Маркса.
По данным сайта ДТП Петрозаводска и Карелии, инцидент случился 25 мая в 19.55.
Участник аварии, мотоциклист рассказал, что он "жив, здоров, царапина на руке".
"Обращаюсь к байкерам. Даже если вы катаете по правилам, соблюдаете скоростной режим, не нарушаете ПДД- не пренебрегайте мото экипировкой. Шлем, куртка с защитой, наколенники и мото обувь- это минимум! Если есть "черепаха"- одевайте!!!" - посоветовал мотоциклист.
По теме
Выбор читателей
22.05.2017, 16:36
24.05.2017, 11:48
26.05.2017, 09:25
22.05.2017, 06:40
23.05.2017, 06:40
22.05.2017, 14:17
Аналитика
26.05.2017 16:37
Тема недели
Жители Петрозаводска на общественных слушаниях решили, что "лицо" города должно измениться.
25.05.2017 13:10
24.05.2017 11:31
23.05.2017 16:24
19.05.2017 11:00
Чтиво
26.05.2017 09:28
Без политики
Привод и ходовая часть: выбор двигателей, коробок передач и система полного привода.
25.05.2017 15:12
22.05.2017 10:21
17.05.2017 14:04
Медиа
20.05.2017 16:55
Афиша
В театрах (5)
детям
детям
детям
В кинотеатрах (8)
детям
Опрос
Поддерживаете ли вы воссоздание часовни на площади Кирова?
Комментарии