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Новости. Происшествия
14:27, 15 Июля 2017

ВИДЕО: На железнодорожном вокзале в Петрозаводске прогремело четыре взрыва

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Росгвардия использовала разрушитель при обследовании подозрительной сумки на ж/д вокзале в Петрозаводске
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Сотрудники Росгвардии Карелии обследовали взрывателем подозрительную сумку, оставленную на ж/д вокзале в Петрозаводске.

В сети появилось видео, как сотрудники Росгвардии обезвреживали забытую у ларька "СоюзПечать" сумку.

Видео, как обезвреживали подозрительный предмет, снял гражданский репортер Михаил и разместил в паблике LEIKA.

"Четыре взрыва прогремело сегодня в Петрозаводске на площади Гагарина. Я проснулся от сирен. Приехали полицейские, спасатели и несколько бригад скорой помощи.Перед вокзалом у ларька с прессой была обнаружена подозрительная сумка. Ее обследовали саперы и собака. Скорее всего, чтобы не подвергать жизнь людей опасности, содержимое сумки решили взорвать контролируемыми зарядами. Всем мира и добра", - написал Михаил.

Напомним, сегодня днем, 15 июля около 12.00, у киоска "СоюзПечать" на территории железнодорожного вокзала в Петрозаводске была обнаружена бесхозная сумка. На место происшествия были вызваны оперативные службы Петрозаводска.

Сотрудники Росгвардии и полиции оцепили территорию ж/д вокзала и эвакуировали людей.

Плотная ткань не позволяла обследовать содержимое оставленной сумки, поэтому сотрудники Росгвардии приняли решение использовать разрушитель.

После выяснилось, что сумка опасности не представляет, в ней находятся вещи.

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