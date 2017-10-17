ВИДЕО: Первый канал показал сюжет про невидимых пешеходов в Карелии

В программе "Доброе утро" на Первом канале вышел сюжет, посвященный пользе фликеров для пешеходов.

Сюжет подготовлен при участии сотрудников Госавтоинспекции Карелии и Петрозаводска, рассказали в пресс-службе ведомства.