18:20, 29 Мая 2017
ВИДЕО: Пешеход чудом не попал под машину в Петрозаводске
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Камера компании "Сампо" зафиксировала инцидент, который произошел накануне на улице Красноармейской.
Переходивший проезжую часть на красный свет пешеход чудом не попал под машину. Его спасли хорошая реакция водителя и, конечно, удача.
Видео было опубликовано в паблике "ДТП Петрозаводска".
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