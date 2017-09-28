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Новости. Общество
21:30, 28 Сентября 2017

ВИДЕО: Пьяный Панин кидает в голодную дочь батон

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Это реальность или постановочные кадры?

40-летний российский актер Алексей Панин поверг в шок общественность своим отношением к дочери Анне. Ролик с "пьяной" выходкой артиста появился на странице девочки в Instagram, сообщает news-forte.com.

На тревожном видео запечатлено, как ребенок просит у отца еды.

"Пап, мы обедать будем? Я есть хочу", - заявила 9-летняя Аня своему отцу.

Панин ответил дочери, что она уже ела.

"На жри", - закричал вышедший из себя актер, бросив при этом в девочку батон хлеба.

На фоне послышался звук разбитого стекла. Очевидно, что буханка что-то разбила. Также на кадрах можно увидеть, что Алексей в тот момент сидел за столом с бутылками из-под алкоголя.

Большинство пользователей считают, что видео постановочное. По их мнению, Панин изображает пьяного, но периодически голос у него "срывается на трезвый".

"Семья актеров, что тут сказать. Панин, ты провокатор", - написал один из юзеров.

Напомним, ранее суд решил, что Анна - дочь Алексея и Юлии Юдинцевой - будет проживать с отцом. В связи со случившимся некоторые пользователи засомневались в правильности вынесенного вердикта.

#АннаПанина #АлексейПанин

Публикация от Анна Панина (@panin20122015)

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