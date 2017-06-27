ВИДЕО: Посмотрите, каким был Петрозаводск 20 лет назад

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Появилось видео, на котором запечатлены виды Петрозаводска в 1998 году.

В паблике "Живой Петрозаводск" размещено видео, на котором запечатлены виды города в 1998 году.

 

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