ВИДЕО: Путин приехал к храму на Валааме на черном Mercedes-Benz

Помимо президента, на Валааме находится и патриарх Кирилл, также приехавший посетить местный Валаамский монастырь, сообщает телеканал "Звезда".

Президент России Владимир Путин прибыл на остров Валаам в Карелии на празднование дня Сергия и Германа Валаамских, который, по традиции отмечается 11 июля. Ожидается, что глава государства пробудет на острове несколько дней - до 13 июля.

Помимо президента, на Валааме находится и патриарх Кирилл, также приехавший посетить местный Валаамский монастырь. Накануне предстоятель РПЦ провел заседание Патриаршего Попечительского совета по восстановлению Валаамского монастыря.

"Каждое новое строительство в таких местах, как Валаам, исполнено значительного риска. Потому что все то, что здесь создавалось, все очень органично, все проистекало из глубочайшего благочестия людей, сюда приезжали для того, чтобы души спасать", - сказал патриарх.

Как заметил глава РПЦ, с каждым годом на Валаам приезжает все больше паломников, которые хотят и отдохнуть и набраться духовных сил. Сам патриарх также ежегодно ко дню празднования памяти основателей обители - преподобных Сергия и Германа Валаамских - приезжает на остров.

Особое значение Валаам имеет и для президента России, который не в первый раз приезжает на остров, посещая литургии, исповедуясь, причищаясь и, как говорят, именно здесь принимая очень важные решения, отмечается на сайте телекомпании.