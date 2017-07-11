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Новости. Общество
13:56, 11 Июля 2017

ВИДЕО: Путин приехал к храму на Валааме на черном Mercedes-Benz

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Помимо президента, на Валааме находится и патриарх Кирилл, также приехавший посетить местный Валаамский монастырь, сообщает телеканал "Звезда".

Президент России Владимир Путин прибыл на остров Валаам в Карелии на празднование дня Сергия и Германа Валаамских, который, по традиции отмечается 11 июля. Ожидается, что глава государства пробудет на острове несколько дней - до 13 июля.

Помимо президента, на Валааме находится и патриарх Кирилл, также приехавший посетить местный Валаамский монастырь. Накануне предстоятель РПЦ провел заседание Патриаршего Попечительского совета по восстановлению Валаамского монастыря.

"Каждое новое строительство в таких местах, как Валаам, исполнено значительного риска. Потому что все то, что здесь создавалось, все очень органично, все проистекало из глубочайшего благочестия людей, сюда приезжали для того, чтобы души спасать", - сказал патриарх.

Как заметил глава РПЦ, с каждым годом на Валаам приезжает все больше паломников, которые хотят и отдохнуть и набраться духовных сил. Сам патриарх также ежегодно ко дню празднования памяти основателей обители - преподобных Сергия и Германа Валаамских - приезжает на остров.

Особое значение Валаам имеет и для президента России, который не в первый раз приезжает на остров, посещая литургии, исповедуясь, причищаясь и, как говорят, именно здесь принимая очень важные решения, отмечается на сайте телекомпании.

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Комментарии

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goo
2017-07-11 15:18:04
Не знаю кто там в авто, но водитель у него сам Путин!
grigorjev
2017-07-11 14:44:55
Прямая трансляция службы сейчас идет и Путин участвует! Монахи поют.
Я сегодня утром отправил жалобу Путину. Почтой и в электронном виде. Они уже получили. В жалобе ругаю старые и новые власти, Худилайнена и Парфечикову... Короче, в ту степь...
Доктор Лень
2017-07-11 15:21:51
grigorjev, Ваш ник уже ругательный. Но Вы бы рассказали, кто из "новых властей" "Парфечикова"? И в какую "ту степь" "короче"?
Беня
2017-07-11 15:18:12
Дядя Толя в своем репертуаре :)
User
2017-07-11 14:38:31
А чей это указующий перст из задней двери отправил водителя в пешее путешествие.
Доктор Лень
2017-07-11 15:23:43
User, "...девушка в красном..."))
User
2017-07-11 16:03:41
Доктор Лень, а может в к.алиновом? :)
sherhan2
2017-07-11 14:55:15
User, :) :) :)
новый
2017-07-11 14:20:27
Не по чину. Послушникам положено пешком ходить
michail
2017-07-11 14:11:15
"Строительство исполнено значительного риска", ни стыда ни совести нет у Гундяева, сам построил себе новую шикарную "пустынь", мало ему стала уже существующей дачи.
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