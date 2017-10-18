ВИДЕО: "Семерка" протаранила внедорожник в центре Петрозаводска

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Сегодня не смогли поделить перекресток "ВАЗ-2107" и Mitsubishi Outlander. ДТП попало в объектив камеры наружного наблюдения.
Как сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Каерлии", 18 октября в 10.25 на пересечении улиц Анохина и Максима Горького произошло ДТП с участием легкового автомобиля "ВАЗ-2107" и кроссовера Mitsubishi Outlander.
ДТП произошло в момент пересечения нерегулируемого перекрёстка неравнозначных дорог. Легковой автомобиль двигался по улице Максима Горького. Кроссовер - по улице Анохина.
В результате столкновения кроссовер развернуло на дороге.
Транспортные средства получили механические повреждения.
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