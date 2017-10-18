ВИДЕО: "Семерка" протаранила внедорожник в центре Петрозаводска

Сегодня не смогли поделить перекресток "ВАЗ-2107" и Mitsubishi Outlander. ДТП попало в объектив камеры наружного наблюдения.

Как сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Каерлии", 18 октября в 10.25 на пересечении улиц Анохина и Максима Горького произошло ДТП с участием легкового автомобиля "ВАЗ-2107" и кроссовера Mitsubishi Outlander.

ДТП произошло в момент пересечения нерегулируемого перекрёстка неравнозначных дорог. Легковой автомобиль двигался по улице Максима Горького. Кроссовер - по улице Анохина.

В результате столкновения кроссовер развернуло на дороге.

Транспортные средства получили механические повреждения.