ВИДЕО: Совокупляющиеся на трассе верблюды образовали огромную пробку в Арабских Эмиратах

Верблюд и верблюдица, которые спаривались на автомагистрали между Дубаем и Рас-эль-Хаймой, стали причиной огромной пробки.

Водители останавливались и снимали происходящее на камеры телефонов, сообщает во вторник, 30 мая, lenta.ru.

Животные расположились на трассе примерно в 40 километрах от Дубая. Автомобилисты наперебой сигналили, но громкие звуки не испугали их.

"Это одна из самых сумасшедших вещей, которые я когда-либо видел. Я прожил здесь два года, и это ненормально", — сказал один из очевидцев. "У людей может сложиться определенное мнение о том, что такое арабские страны, но это все же редко встречается", — отметил другой. "Люди отчаянно давили на клаксоны, но как сдвинуть с места двух верблюдов?" — рассказал третий.