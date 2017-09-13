ВИДЕО: Таксист уронил в реку кольцо за 200 тысяч, когда делал романтическое предложение

В США таксист хотел сделать романтичное предложение и уронил кольцо за 200 тысяч в реку.

Водитель Uber Сет Диксон решил сделать предложение своей девушке в их любимом парке в Канзас-Сити. Мужчина поднялся вместе с Рут на мостик, встал на одно колено и случайно уронил кольцо, за которое он заплатил 190 тысяч (в рублях) в реку. Подруга Сета сняла инцидент на телефон и выложила видео в Сеть, сообщает "Лайф" со ссылкой на Mirror.

Поскольку кольцо обошлось в копеечку, друзья ринулись за ним в воду. Но найти его так и не удалось. Тогда они создали страницу на GoFundMe для сбора средств на новое украшение.