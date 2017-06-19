ВИДЕО: Уходя от столкновения по дороге на Сортавалу, иномарка вылетела в кювет и перевернулась

Аварию спровоцировал другой автомобиль, двигавшийся по встречной полосе, – водитель перевернувшейся иномарки ищет виновника ДТП, который скрылся с места происшествия.

В минувшую субботу, 17 июня около шести часов вечера на 204 километре трассы А-121 "Сортавала" произошла авария, сообщается на сайте ДТП Петрозаводска и Карелии. Постоянный читатель сайта, водитель Владислав Киселев обратился за помощью в поиске очевидцев происшествия.

"Ищу очевидцев ДТП, произошедшего 17.06.2017 в 18:12 на 204-м км трассы А-121 "Сортавала", или тех, кто мог бы помочь. Я ехал в направлении города Сортавала из Санкт-Петербурга. Между Ханканмяки и Ихолой, выехав из-за поворота, я увидел движущийся мне в лоб автомобиль "ИЖ Ода"- универсал вишневого цвета. Во избежание столкновения, принял вправо на обочину, но машину сорвало юзом, протащило через встречную полосу в дорожный знак и несколько раз перевернуло. ИЖ не остановился и скрылся с места ДТП.

Если кто-либо ехал в это время в сторону Санкт-Петербурга или Сортавалы и имеет запись с регистратора с автомобилем "ИЖ Ода" вишневого цвета (черные бампера, темные легкосплавные диски), прошу откликнуться».

К счастью, водитель в результате аварии не пострадал. Автомобиль получил механические повреждения.

Момент аварии зафиксировал видеорегистратор.