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17:40, 18 Мая 2017

ВИДЕО: Усманов назвал Навального лузером и плюнул на него

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Миллиардер Алишер Усманов записал видеообращение к оппозиционному политику Алексею Навальному.

Российский бизнесмен Алишер Усманов записал видеообращение к оппозиционеру Алексею Навальному, которое связано с началом рассмотрения его судебного иска к Фонду борьбы с коррупцией, пишет "Дождь".

"Наши юристы сейчас будут разбираться в суде, а ты, как всегда, будешь делать из этого лживый пиар, продолжать морочить всем голову", — сказал Усманов.

Миллиардер отметил, что его обращение адресовано людям, которые "пока еще думают", что Навальный говорит правду.

"Я думаю, пора назвать тебя тем, кто ты есть на самом деле. Тем более, ты сам давно меня об этом просил. Ты говоришь и просишь, чтобы Алишер Усманов назвал тебя негодяем. Сядь поудобнее, я попробую спокойно, не торопясь объяснить людям, почему это так. Негодяй, на мой взгляд, — это человек, который, не зная другого, готов лгать о нем — этим мастерством ты обладаешь просто великолепно в степени, превышающей любые человеческие нормы", - сказал Усманов.

"Ты на всех углах кричишь, что тебя сильно преследуют, жестокая власть. Ой, какая она жестокая? Аж целые сутки просидел в тюрьме. Одну ночь, насколько я слышал. То есть при такой жестокой власти ты провел в тюрьме одну ночь, а я при мягкой власти ни за что шесть лет отсидел вообще по несуществующему делу", — отметил также он.

Усманов добавил, что Навальный "выбрал неудачный объект для дискредитации облика российского бизнесмена".

"Твои потуги меня оболгать – это лай Моськи на слона. Тьфу на тебя, Алексей Навальный", - заключил бизнесмен.  

Начало судебного процесса по иску главы USM Holdings Алишера Усманова к Фонду борьбы с коррупцией связано с расследованием ФБК о якобы принадлежащем премьер-министру Дмитрию Медведеву имуществе. В материалах ФБК утверждается, что Усманов передал в дар особняк с земельным участком более 4 га в Одинцовском районе Подмосковья фонду "Соцгоспроект", глава наблюдательного совета которого — однокурсник Медведева Илья Елисеев.

После этого Усманов сообщил, что эта сделка была обменом недвижимостью — участок, по его словам, "фонд уступил ему по номинальной цене". Усманов рассказал, что подарил фонду "Соцгоспроект" участок в 4 гектара с домом, а взамен получил 12 гектаров земли рядом с другим своим участком, который собирался расширить.

Навальный поставил под сомнения утверждения Усманова. В USM Holdings назвали заявления Навального не соответствующими действительностью и обратились в суд.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
michail
2017-05-18 19:38:20
Этот славный представитель советского чуркистана, должен молиться на Путина, а сам и ногтя Навального не стоит.
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