ВИДЕО: В Карелии рыбаки спасли тонувшего медвежонка

На озере в Карелии чуть не утонул медвежонок, но на помощь пришли рыбаки.

Медведица с медвежатами переплывала озеро. Одному из медвежат не хватило сил доплыть до берега, и тут на помощь пришли рыбаки, которые с помощью сачка вытащили из воды косолапого.

Как запечатлено на видео, благодаря добрым людям медвежонок не утонул, а с ветерком был доставлен на берег.