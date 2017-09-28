11:03, 28 Сентября 2017
ВИДЕО: В Карелии рыбаки спасли тонувшего медвежонка
По теме
Загрузка...
На озере в Карелии чуть не утонул медвежонок, но на помощь пришли рыбаки.
Медведица с медвежатами переплывала озеро. Одному из медвежат не хватило сил доплыть до берега, и тут на помощь пришли рыбаки, которые с помощью сачка вытащили из воды косолапого.
Как запечатлено на видео, благодаря добрым людям медвежонок не утонул, а с ветерком был доставлен на берег.
По теме
Выбор читателей
22.09.2017, 12:50
21.09.2017, 13:52
22.09.2017, 10:46
21.09.2017, 19:40
22.09.2017, 20:20
27.09.2017, 09:40
Аналитика
Сегодня 11:15
Капитал
ООО "ТехРент" не боится снегопадов и гололеда.
27.09.2017 16:15
27.09.2017 09:40
26.09.2017 10:13
26.09.2017 09:59
Чтиво
Сегодня 09:07
Без политики
Новая Skoda Octavia одна из наиболее успешных, востребованных и любимых машин в России.
27.09.2017 13:16
21.09.2017 14:02
19.09.2017 17:09
Медиа
Новое
Сегодня 10:27
Опрос
Будете ли вы что-то покупать на традиционной сельхозярмарке в Петрозаводске?
Афиша
Сегодня в городе (6)
детям
детям
Комментарии