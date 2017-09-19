ВИДЕО: В Петрозаводске разыскивают подозреваемого

Полиция Петрозаводска ищет мужчину в черной одежде.

Как сообщили в МВД Карелии, 30 августа в 13 часов в маршрутном транспорте у мужчины пропала борсетка. В сумке находились деньги и документы. В совершении кражи подозревается неизвестный мужчина в черной спортивной одежде.

Всех, кому что-либо известно о личности мужчины на видеозаписи, просят сообщить по телефонам: 8-953-533-53-55, 8(8142) 73-91-54 или 02 (с мобильного - 102).

Конфиденциальность гарантируется.