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11:26, 29 Мая 2017

Власти Карелии заметили рост эффективности расходов на ремонт дорог

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Минфин Карелии проанализировал эффективность расходования бюджетных средств на реализацию госпрограмм и отметил повышение показателей.

В числе госпрограмм, затраты на которые стали более эффективными, Минфин назвал развитие транспортной системы. В докладе министерства перечислен ряд показателей эффективности расходов на развитие транспортной системы, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
pupsik
2017-05-29 12:47:21
А минфин по Петрозаводским "отремонтированным" дорогам не ездит? Или на воздушной подушке?
User
2017-05-29 11:42:56
"В докладе министерства перечислен ряд показателей эффективности расходов на развитие транспортной системы.
Например, в 2016 году в «нормативное состояние» было приведено 108 дорог. Число таких дорог выросло на 1%.
51,8% пешеходных переходов оборудованы современными техническими средствами. На 3% снизилось число пострадавших в ДТП.
В пригородном и муниципальном сообщении в 2016 году было организовано 153 регулярных маршрута. На 9,8% выросло число граждан, перевезенных пассажирским транспортом.
Финансовое обеспечение программы по сравнению с 2015 годом выросло практически в два раза и составило 3,7 млрд. рублей."

Т.е. при возросшем практически на 100% (в 2 раза) финансировании, имеем всего лишь 1% прироста по дорогам, 9,8% по перевезенным гражданам и на 3% снижение пострадавших в ДТП! Где тут более эффективные затраты? Что опять за чурый доклад?!
nae
2017-05-29 11:38:36
«Реализованные в 2016 году мероприятия в сфере дорожного хозяйства и транспортного обслуживания позволили достигнуть большинство из запланированных показателей результатов программы. В итоге оценка эффективности расходов на реализацию программы заметно выросла по сравнению с 2015 годом», - говорится в докладе Минфина.
Вся проблема современной власти - это сиюминутность. Сравнили с прошлым месяцем или, в лучшем случае, с прошлым годом, добились лучших показателей, а дальше трава не расти. А проследить в перспективе, сравнить с тем, как сделали и что получили через несколько лет, так на это уже не барское дело. Мало родить ребёнка. Его еще вырасти нужно, что бы человек достойный вырос. Так и мало просто поставить детскую площадку, организовать пешеходный переход, отремонтировать дорогу - за этим еще уход и присмотр нужен так, что бы и через десять лет не стыдно было бы это людям показывать.
ненец
2017-05-29 13:55:18
nae, user, онего,pupsik, и мн. др. с вами можно в разведку идти!
Гарик
2017-05-29 11:30:22
Ахокас убрали ,теперь можно все что угодно втирать .о том как все красиво и шоколадно стало.
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