Власти Петрозаводска не могут выгнать торговцев носками из центра города

Торговцы чулочно-носочной продукцией, которых администрация Петрозаводска старается выдворить с центральных улиц карельской столицы, разработали стратегию легализации своего бизнеса.

Продавцы носков и чулок в Петрозаводске заключают договоры с товариществами собственников жилья на аренду земельных участков на территории ТСЖ, тем самым легализуя свою работу. На арендованных площадках ведется торговля чулочно-носочными изделиями, сообщают "Вести Карелии".

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