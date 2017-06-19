13:31, 19 Июня 2017
Внедорожник устроил аварию в центре Петрозаводска
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На Перевалке столкнулись три автомобиля.
Сегодня днем три автомобиля столкнулись на пересечении ул. Ватутина и ул.Пирогова.
Как сообщает корреспондент "Столицы на Онего" с места события, Niva не уступила дорогу автомобилю Kia.
От удара внедорожник отбросило на Volkswagen. После этого Niva вылетела с дороги и врезалась в столб.
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