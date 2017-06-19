Внедорожник устроил аварию в центре Петрозаводска

На Перевалке столкнулись три автомобиля.

Сегодня днем три автомобиля столкнулись на пересечении ул. Ватутина и ул.Пирогова.

Как сообщает корреспондент "Столицы на Онего" с места события, Niva не уступила дорогу автомобилю Kia.

От удара внедорожник отбросило на Volkswagen. После этого Niva вылетела с дороги и врезалась в столб.