Водитель получил травмы в перевернувшемся под Пудожем автомобиле

В Пудожском районе автомобиль вылетел с трассы, пострадал водитель, сообщает УГИБДД по Карелии.

Утром в среду на 16-м км региональной дороги "Пудож – Семёново" 30-летний водитель автомобиля "Газ" съехал с проезжей части в кювет с дальнейшим опрокидыванием.

В результате происшествия водитель получил травмы и был госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка.