Водолазы завершили поиски пропавших на Ладоге подростков

В понедельник, 26 июня, в районе проведения поисково-спасательных работ на Ладожском озере в акватории Импилахтинского залива была организована перегруппировка сил и средств, привлеченных для поиска подростков.

решение о выведении из операции наземной и подводной составляющей группировки. Данное решение было согласовано с руководством МЧС России, Северо-Западного регионального центра МЧС России и врио Главы Республики Карелия", - сказал начальник главного управления МЧС России по республике Сергей Шугаев.

"Мы знаем район опрокидывания лодки и основные направления течений. Используя эти данные, определён район поиска пропавших ребят. С завтрашнего дня место происшествия и район поисков будут патрулировать манёвренные группы. В их число войдут инспекторы Сортавальского, Питкярантского и Лахденпохского инспекторских участков ГИМС, сотрудники Карельской Республиканской поисково-спасательной службы и волонтёры. Свою работу продолжит группа беспи-лотных летательных аппаратов. Общее количество группировки составит около 60 человек и 15 единиц техники. К концу недели в районе происшествия спланирована работа авиации МЧС России. Дополнительно проинформированы рыбаки, судовладельцы маломерных судов и капитаны сухогрузов, которые работают в данном районе. Поисково-спасательные работы закончатся лишь тогда, когда все ребята будут найдены", - добавил он.

Напомним, вечером 19 июня пятеро несовершеннолетних, катаясь на лодке в заливе Импилахти, перевернулись и оказались в воде. Среди подростков было четыре юноши и девушка. Двоим ребятам удалось спастись. Судьба троих пока неизвестна, их поиски продолжаются.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил дело по ч.3 ст.109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").

В перевернувшейся лодке находились 5 подростков: Роман – 18 лет, Николь – 16 лет, Константин – 17 лет, Игорь – 16 лет и Андрей – 17 лет.

Смогли выбраться на берег Игорь и Андрей.