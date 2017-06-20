Вступил в силу приговор в отношении экс-начальника отдела управления Роспотребнадзора в Костомукше

Верховный суд Карелии оставил без изменения приговор в отношении экс-начальника одного из отделов Роспотребнадзора Алексея Кондратьева, который получил взятку и "отжал" себе долю в уставном капитале одной из медицинских фирм, сообщает прокуратура Карелии.

Ранее Костомукшский городской суд установил, что госслужащий с 01.08.2004 года по 01.11.2012 год получил в городе горняков от учредителя и директора ООО "Витафарм" взятку в сумме более 331,6 тысячи рублей за незаконную выдачу санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии помещения аптечного киоска общества правилам и нормативам, а также за общее покровительство и содействие в осуществлении предпринимательской деятельности.

Кроме того, в 2015 году Кондратьев незаконно получил в собственность через подконтрольное ему лицо долю в размере 33,33% в уставном капитале ООО "Северо-Западный медицинский центр" вопреки воле учредителей (участников), которые были вынуждены выполнить незаконные требования чиновника.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 7 лет 1 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом более 3,3 миллиона рублей.

Верховный суд Карелии оставил приговор в силе.