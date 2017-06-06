Выборы главы Карелии рекомендовано назначить на 10 сентября

Профильный комитет регионального Законодательного собрания одобрил проект постановления о назначении выборов главы Карелии на 10 сентября 2017 года.

Согласно законодательству решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 и не позднее чем 90 дней до дня голосования. В связи с этим депутатам было предложено назначить выборы главы Карелии на Единый день голосования, 10 сентября.

Данный вопрос был вынесен на заседание парламентского комитета по госустройству и местному самоуправлению, которое состоялось 6 июня. Вопрос не вызвал обсуждений и был вынесен на ближайшее заседание Заксобрание, намеченное на 8 июня.

Напомним, 25 мая карельский парламент принял в окончательном чтении закон "О выборах Главы Республики Карелия", согласно которому избирательные участки в день голосования будут работать с 8 до 22 часов, то есть на два часа дольше. Благодаря этой поправке, на губернаторских выборах проголосовать смогут даже те жители республики, которые будут работать допоздна, а также дачники, вернувшиеся в город вечером.