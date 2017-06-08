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18:40, 08 Июня 2017

За событиями Дня Республики Карелия можно будет наблюдать онлайн

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За событиями Дня Республики Карелия можно будет наблюдать онлайн
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ГТРК "Карелия" уже традиционно будет вести прямую трансляцию с торжества.

Праздничные мероприятия, посвященные 97-летию образования Республики Карелия, которые пройдут в Олонце в ближайшую субботу, 10 июня, можно будет увидеть в режиме реального времени через интернет. Из любой точки Карелии жители региона смогут увидеть празднование на официальном сайте ГТРК "Карелия" (tv-karelia.ru) и канале "Вести-Карелия" на портале YouTube.

Для тех, кто не сможет лично посетить праздничные торжества, будет организована прямая профессиональная интернет-трансляция. Время начала трансляции запланировано на 14.00. Журналисты ГТРК "Карелия", предваряя главное событие праздника, расскажут об уже состоявшихся мероприятиях - театрализованных представлениях, спортивных соревнованиях, фестивалях, о традиционной выставке продукции местных производителей и представителей муниципальных образований Республики Карелия. Часовой выпуск будет наполнен также поздравлениями партнеров и гостей праздника, интервью с известными людьми.

С 15 часов начнется трансляция праздничной программы, проходящей на главной сцене праздника. Зрителей ждет театрализованное представление с участием творческих коллективов Карелии и Санкт-Петербурга, самодеятельных коллективов Олонецкого района. На сцене появятся и приглашенные исполнители: известный своим редким баритоном Владислав Косарев и эстрадный певец, бывший участник группы "Чай вдвоем", Стас Костюшкин, которые в прямом эфире поделятся своими впечатлениями со зрителями.

Гостей праздника ждет насыщенная программа, которая позволит окунуться в атмосферу национальных традиций нашего края.

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За событиями Дня Республики Карелия можно будет наблюдать онлайн
08.06.17 18:40
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Комментарии

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grigorjev
2017-06-08 19:25:04
ГТРК "Карелия". Радио "Карелия" - вечерний выпуск 18-10 до 19 часов. За все это время ни слова, что сегодня ДЕНЬ КАРЕЛИИ! У нас у всех крыша поехала... Другого нет объяснения. Не профессионализм Ждановой так и прет... Все испортила на "карельском" радио.
новый
2017-06-08 19:24:16
Всенепременно. С утра займу место в видеосалоне.
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