За событиями Дня Республики Карелия можно будет наблюдать онлайн

ГТРК "Карелия" уже традиционно будет вести прямую трансляцию с торжества.

Праздничные мероприятия, посвященные 97-летию образования Республики Карелия, которые пройдут в Олонце в ближайшую субботу, 10 июня, можно будет увидеть в режиме реального времени через интернет. Из любой точки Карелии жители региона смогут увидеть празднование на официальном сайте ГТРК "Карелия" (tv-karelia.ru) и канале "Вести-Карелия" на портале YouTube.

Для тех, кто не сможет лично посетить праздничные торжества, будет организована прямая профессиональная интернет-трансляция. Время начала трансляции запланировано на 14.00. Журналисты ГТРК "Карелия", предваряя главное событие праздника, расскажут об уже состоявшихся мероприятиях - театрализованных представлениях, спортивных соревнованиях, фестивалях, о традиционной выставке продукции местных производителей и представителей муниципальных образований Республики Карелия. Часовой выпуск будет наполнен также поздравлениями партнеров и гостей праздника, интервью с известными людьми.

С 15 часов начнется трансляция праздничной программы, проходящей на главной сцене праздника. Зрителей ждет театрализованное представление с участием творческих коллективов Карелии и Санкт-Петербурга, самодеятельных коллективов Олонецкого района. На сцене появятся и приглашенные исполнители: известный своим редким баритоном Владислав Косарев и эстрадный певец, бывший участник группы "Чай вдвоем", Стас Костюшкин, которые в прямом эфире поделятся своими впечатлениями со зрителями.

Гостей праздника ждет насыщенная программа, которая позволит окунуться в атмосферу национальных традиций нашего края.