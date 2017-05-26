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11:33, 26 Мая 2017

Залецкая может сменить Спиридонову на посту председателя отделения "Яблока" в Карелии

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Лидер карельского отделения "Яблока" Александра Спиридонова написала заявление о выходе из партии, сообщает сайт "Политика Карелии".

Бывший депутат Заксобрания республики не стала комментировать изданию свое решение о выходе из партии.

"После того как Спиридоновой предложено было "добровольно" сложить руководящие полномочия, уступив место другому человеку, который на момент разговора даже и в партии "Яблоко" не состоял, Спиридонова естественно расстроилась. Не потому что сменщицу ей нашли, предварительно ничего с ней, со Спиридоновой, не обсудив, а то, что всё делалось за её спиной и с ней расставались как с "отработанным материалом", - пишет "Политика Карелии".

"На место председателя Карельского регионального отделения партии «Яблоко» намерены завести депутата Заксобрания Ольгу Залецкую, которая, готовясь к этому событию, в партию вступила неделю назад", - утверждает издание.

По мнению автора заметки, политолога Анатолия Цыганкова, это кадровое решение мало связано с партийным строительством. После того как обвиняемая в мошенничестве с муниципальным имуществом Ольга Залецкая станет руководителем регионального отделения партии "Яблоко", в её судебном процессе можно будет менять информационно-пропагандистские акценты.

В карельском отделнии "Яблока" "Столице на Онего" не подтвердили и не опровергли уход Спиридоновой из партии.

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Комментарии

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анти
2017-05-26 13:03:10
Люди, как "отработанный материал" - как это по-яблочному! По-поповски! Недалёк тот день, когда на свалку истории попадет и сама Слабунова... Как отработанный материал...
Гарик
2017-05-26 12:56:10
А толку то от вашей партии?? Как и от других в Карелии .
Гость
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