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Застройщика жилого дома в центре Петрозаводска обяжут благоустроить соседний парк
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20.10.17 14:51
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Многоэтажный жилой дом планируется построить на земельном участке в центральной части столицы Карелии, где расположен парк "Березовая роща".
Как пояснили в пресс-службе администрации, там будет построен один многоэтажный жилой дом. Высота застройки пока не известна, но не более 9 этажей, заверили в мэрии.
Также в администрации отметили, что инвестору, который планирует строительство, будет поставлено условие благоустроить "Березовую рощу".
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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