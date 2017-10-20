Застройщика жилого дома в центре Петрозаводска обяжут благоустроить соседний парк

Многоэтажный жилой дом планируется построить на земельном участке в центральной части столицы Карелии, где расположен парк "Березовая роща".

Как пояснили в пресс-службе администрации, там будет построен один многоэтажный жилой дом. Высота застройки пока не известна, но не более 9 этажей, заверили в мэрии.

Также в администрации отметили, что инвестору, который планирует строительство, будет поставлено условие благоустроить "Березовую рощу".

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".