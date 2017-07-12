Железнодорожники пожаловались карельским депутатам на убыточность работы

На заседании комитета по экономической политике Законодательного собрания Карелии выступил заместитель гендиректора по взаимодействию с органами власти организации ОАО "Северо-западная пригородная пассажирская компания" Алексей Васильев.

Васильев заявил, что его компания терпит колоссальные убытки, вызванные неполной компенсацией расходов за перевозку льготников со стороны Минтруда. По его словам, Северо-западная пригородная пассажирская компания по закону обязана бесплатно перевозит льготников. Такие договоренности компания имеет с министерством труда и регулярно заключает госконтракты на данные перевозки. Однако сумм, которые выделяет федеральный бюджет, не хватает, чтобы покрыть расходы по перевозкам льготников. В итоге компания работает с большими убытками, утверждает представитель компании-перевозчика.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".