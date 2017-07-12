09:41, 12 Июля 2017
Житель Карелии на квадроцикле протаранил забор
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12.07.17 10:11
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В Олонецком районе мужчина на незарегистрированном квадроцикле попал в ДТП, сообщает УГИБДД по Карелии.
Днем в Олонецком районе 28-летний водитель на незарегистрированном в установленном порядке квадроцикле и не имея права управления врезался в забор.
В результате происшествия пострадал водитель, назначено амбулаторное лечение.
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