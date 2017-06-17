Житель Карелии сгорел ночью в своей квартире

В Беломорске на пожаре погиб мужчина, сообщили в Следкоме Карелии.

В ночь на 17 июня, в 00.23 в Беломорске на ул. Строительной загорелся жилой дом.

Для ликвидации пожара привлекались сотрудники МЧС, которые справились с огнем в 1.08.

При осмотре места происшествия было обнаружено тело мужчины.

Как сообщили в Следкоме Карелии, по предварительным данным, мужчина погиб из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Возможно, на момент происшествия мужчина находился в нетрезвом состоянии. По факту случившегося проводится проверка.