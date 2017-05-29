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14:11, 29 Мая 2017

Житель Карелии украл лодку у туристов

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Питерские рыбаки поблагодарили полицию Лахденпохьи за быстрое раскрытие кражи.

Утром 26 мая в дежурную часть ОМВД России по Лахденпохскому району поступило сообщение о краже ПВХ-лодки, сообщили в МВД Карелии. Жители Санкт-Петербурга пояснили, что приехали порыбачить на севере Ладожского озера.  Лодку они оставили на ночь на берегу, лишь привязав ее и сняв мотор. А утром судно не нашли на прежнем месте. Стоимость похищенного оценивалось в 90 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого в краже – 40-летнего местного жителя. Как выяснили оперативники, накануне вечером, заметив на берегу приезжих, он подошел познакомиться и узнал, что у рыбаков не заводится мотор. Немного пообщавшись, он попытался помочь гостям и выяснил, что лодка на ночь будет оставлена на берегу. Он предостерег собеседников от такого решения, сославшись на то, что лодку могут украсть. Этой же ночью мужчина сам вернулся на место стоянки, отвязал ее, отогнал на другой берег и спрятал. В дальнейшем он планировал рыбачить на ней.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Туристы, планировавшие отъезд и получившие похищенную лодку на следующий день после обращения в полицию, выразили слова признательности в адрес сотрудников ОМВД России по Лахденпохскому району.

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