Жителей Петрозаводска приглашают посадить личное дерево

Сегодня в Зарецком парке пройдет благотворительная акция.

Благотворительная акция по посадке деревьев "Зеленый подарок городу" пройдет в пятницу, 29 сентября с 18.00 до 20.00 на территории Зарецкого парка (вдоль реки Лососинки между набережной Гюллинга и площадью Кирова, у горбатых мостиков).

Каждый желающий сможет приобрести и высадить молодые яблони и боярышники. Стоимость одного саженца - 1000 рублей. Для участия в акции необходимо направить заявку с указанием наименования организации или ФИО гражданина, количества предполагаемых участников и желаемого количества саженцев на электронный адрес: kseniya.ivanova@petrozavodsk-mo.ru.

Принять участие в акции уже выразили желание жители города, представители предприятий, сотрудники администрации Петрозаводска, депутаты Петросовета.

В акции примут участие представители компании "КОМУС", пиццерия "Тик Тайм", Петрозаводского дайвинг-клуба "Онего", Контрольно-счетной палаты Республики Карелия, физкультурно-оздоровительный клуб "Красная панда" и других организаций и предприятий.