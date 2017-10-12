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Новости. Криминал
15:06, 12 Октября 2017

Жители Карелии перечислили аферистам более 300 тысяч рублей

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Доверчивых владельцев карт одурачивали мошенники с Урала.

По сообщению МВД Карелии, более сорока жителей нашей республики перечислили аферистам свыше 300 000 рублей. Благодаря оперативной разработке сотрудников уголовного розыска подозреваемые в серии мошенничеств установлены. Фигурантам инкриминируется преступные деяния, совершенные в период с января по май текущего года.

Как стало известно, потерпевшим, а это в основном жители Петрозаводска, поступали сообщения о том, что их банковские карты заблокированы. В смс имелись телефонные номера обратной связи, по которым отвечал якобы представитель службы безопасности финансовой организации. Аферист умудрялся запутать владельцев карт, в результате чего они переводили деньги на указанные счета. Сумма переводов варьировалась от 6 до 100 тысяч рублей. В абсолютном большинстве случаев злоумышленники для денежных операций использовали различные электронные кошельки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий карельские оперативники установили местонахождение подозреваемых на территории Уральского федерального округа. Они были задержаны совместно с сотрудниками районной полиции. В качестве подозреваемых в мошенничествах проходят жители Уральского федерального округа 38 и 33 лет, которые имеют ряд судимостей, в том числе за аналогичные преступления.

По материалам уголовных дел о мошенничестве проходит более 40 потерпевших из Карелии, в нескольких случаях пострадали жители Уральского региона. Совокупный ущерб достигает полмиллиона рублей. Фигуранты заключены под стражу. Следствие продолжается.

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