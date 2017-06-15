Жители Карелии стали брать больше кредитов для погашения старых долгов

Объединенное кредитное бюро провело анализ частоты и целей получения новых кредитов наличными при уже имеющихся открытых кредитах в I квартале 2017 года, в том, числе в Карелии.

Полученные данные говорят о том, что 50% новых займов, которые взяли жители Карелии, ушли на частичное или полное погашение уже существующих кредитов. Это на 3% больше, чем в 2016 году.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".