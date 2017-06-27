Жители России оценили стоимость своей смерти вдвое дороже, чем год назад

Аналитики Финансового университета при правительстве России и страховая компания "Росгосстрах" выяснили, что граждане России оценивают стоимость своей жизни в $1,2 млн.

Под стоимостью жизни подразумевается размер компенсации, которую рассчитывают получить семьи погибших в результате несчастных случаев с транспортом, во время исполнения служебных обязанностей или на производстве. Отмечается, что в 2015 году жизнь оценивалась в $624 тыс. с учетом морального ущерба и выросла почти в два раза.

По словам руководителя исследования, проректора Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца, рост этого показателя связан с повышением самооценки людей ввиду улучшения экономической обстановке в стране.

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