10:34, 28 Сентября 2017
Жителя приграничного района Карелии оштрафовали за экстремизм
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Житель Сортавальского района оштрафован за распространение экстремистских материалов в Интернете, сообщает пограничное управление ФСБ.
По информации ведомства, житель поселка Вяртсиля размещал в социальных сетях видео и аудиозаписи, включенные в федеральный список экстремистских материалов, направленных на возбуждение ненависти по национальному признаку.
Сотравальский городской суд оштрафовал "экстремиста" на 2 тысячи рублей по ст. 20.29 КоАП РФ.
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