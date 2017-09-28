Жителя приграничного района Карелии оштрафовали за экстремизм

Житель Сортавальского района оштрафован за распространение экстремистских материалов в Интернете, сообщает пограничное управление ФСБ.

По информации ведомства, житель поселка Вяртсиля размещал в социальных сетях видео и аудиозаписи, включенные в федеральный список экстремистских материалов, направленных на возбуждение ненависти по национальному признаку.

Сотравальский городской суд оштрафовал "экстремиста" на 2 тысячи рублей по ст. 20.29 КоАП РФ.