Журналист Наталья Ермолина "засветилась" на "Кинопоиске", снявшись у карельского режиссера

Известный в Петрозаводске журналист Наталья Ермолина попала в русскоязычный интернет-проект "Кинопоиск", посвященный кинематографу.

Об этом Ермолина написала у себя на странице в "ВКонтакте".

"Это невероятно, но благодаря эпизоду, в котором Ваня снял меня, я попала на Кинопоиск в качестве актрисы. Пока профайл не заполнен, но это начало. И какие мои годы. Может еще успею поиграть героических старух, как пророчил мне когда-то Гена Залогин", - отметила она (авторские орфография и пунктуация сохранены).

Наталья Ермолина снялась в эпизоде в фильме "Последний романтик" карельского режиссера Ивана Кульнева. Работа над картиной шла четыре года. Фильм рассказывает об отношениях девушки и молодого человека, который на дух не переносит женщин. Информация об этой ленте также есть на "Кинопоиске". Из нее следует, что Наталья Ермолина сыграла в "Последнем романтике" роль соседки.

"Короче, 45 – время начинать актерскую карьеру. Кинопоиск меня уже распознает. Спасибо Ване за интересный опыт. И поздравляю с выходом на большую орбиту. Снимай еще!", - заключила она.